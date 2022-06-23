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Для подачи заявления через «Госуслуги» лично посещать приемную комиссию необязательно

Вузы Росрыболовства привязали к «Госуслугам»

Абитуриенты теперь могут использовать портал «Госуслуги» для подачи заявлений о приеме в вузы, в том числе подведомственные Росрыболовству. Сервис позволяет обращаться в приемные комиссии без личного посещения.

В частности, подать заявления можно в Камчатский государственный технический университет, Калининградский государственный технический университет, Дальневосточный государственный технический рыбохозяйственный университет, Астраханский государственный технический университет (в том числе в его филиал — Дмитровский рыбохозяйственный технологический институт), Керченский государственный морской технологический университет (включая филиал в городе Феодосия). Об этом Fishnews сообщили в пресс-службе Федерального агентства по рыболовству.

Среди учебных программ, на которые молодые люди могут подать заявления, бакалавриат и специалитет. Для использования сервиса нужно заполнить соответствующую форму (при активной подтвержденной учетной записи поступающего).

Подать заявления разрешается в пять вузов одновременно. Если образовательная организация запрашивает дополнительные документы, их также можно загрузить через портал «Госуслуги». Узнать об успешном зачислении поможет система уведомлений от образовательной организации.

Напомним, приемная кампания в вузы и колледжи Росрыболовства стартовала 1 июня. По данным ведомства, планируется прием более 9 тыс. абитуриентов, в том числе 5,3 тыс. — на бюджетной основе.

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