Сельди рынку хватит, заверяет Росрыболовство

Переработчики сейчас не видят проблем с загрузкой производств сырьем по сельди, заявили в Росрыболовстве. Ведомство ссылается на хорошие объемы добычи тихоокеанской селедки и значительное снижение цены на нее.

Информацию с акцентом на сельдь Федеральное агентство по рыболовству опубликовало по итогам оперативного штаба, который регулярно собирает глава Росрыболовства Илья Шестаков.

Вылов сельди по всему Дальневосточному бассейну, по данным ФАР, составил 230 тыс. тонн — на 37% больше показателя за аналогичный период 2021 г. Также ведомство приводит данные по пелагической путине в регионе.

Суммарный вылов скумбрии и сардины-иваси достиг (с начала года, с учетом добычи в экономзоне Японии) 51 тыс. тонн — это на 18,2 тыс. тонн (55%) выше уровня 2021 г. Иваси добыто 26,5 тыс. тонн (в 2,8 раза выше), скумбрии — 24,5 тыс. тонн (+1,2 тыс. тонн).

Значительное снижение цены по тихоокеанской сельди (84 рубля за килограмм) и хороший улов позволят заместить выпадающие объемы импорта атлантической сельди, утверждают в ФАР. Стоимость атлантической сельди, которую российские рыбаки добывают в Северном бассейне, также снизилась — со 145-150 рублей до 115 рублей, сообщили Fishnews в пресс-службе Росрыболовства.

«Еще один фактор, который нивелирует риски нехватки сырья у отечественных переработчиков, — замедление темпов экспорта по необходимым видам рыбы. Объема рыбы, который не ушел на экспорт, хватает. Например, по статистике за июнь (данные ФГИС «Меркурий»), вся тихоокеанская скумбрия осталась на внутреннем рынке», — заявили в пресс-службе.

Для того чтобы сделать продукцию из сельди и скумбрии еще более доступной по цене, на совещании предложено распространить субсидирование тарифа для поставок по железной дороге и на эти виды.

Илья Шестаков согласился, что такая мера была бы полезной, но есть вопросы с поиском источников финансирования: в Минсельхозе средства на этот год уже распределены.

Глава Росрыболовства также обратил внимание, что нужно продолжать работу с ритейлом по определению потребностей сетей в рыбной продукции.

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