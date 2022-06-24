На Ямале протестируют собственный «ЭПЖ»

Власти Ямало-Ненецкого автономного округа объявили конкурс на доработку и пилотное внедрение автоматизированной информационной системы «Цифровой учет водных биоресурсов». По функционалу она схожа с электронным промысловым журналом.

Объявление о конкурсе размещено на сайте Единой информационной системы в сфере закупок. Максимальная цена контракта — 6,4 млн рублей, сообщает корреспондент Fishnews.

Напомним, что АИС создают в рамках цифровой трансформации агропромышленного комплекса округа. С учетом региональной специфики для использования обычного электронного промыслового журнала необходима была его адаптация. Однако в правительстве ЯНАО сочли целесообразным не модернизировать ЭПЖ, а создать собственную информационную систему. Предполагалось интегрировать ее с отраслевой системой мониторинга.

Победителям конкурса предстоит осуществить монтаж, наладку и апробацию новой АИС. В качестве пилотных предприятий для тестирования выбраны АО «Горковский рыбозавод» и МП «Аксарковское рыбопромысловое предприятие Приуральского района».

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