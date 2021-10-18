На Ямале создадут свой «ЭПЖ» для мотолодок

Правительство Ямало-Ненецкого автономного округа намерено заказать создание аналога электронного промыслового журнала, адаптированного к региональным особенностям.

Объявление о конкурсе на создание автоматизированной информационной системы (АИС) «Цифровой учет водных биологических ресурсов» размещено на сайте единой информационной системы в сфере закупок. Максимальная цена контракта — 1,95 млн рублей.

Согласно приложенной документации, рыбохозяйственный комплекс ЯНАО включает 98 добывающих предприятий, на которых трудятся порядка 2,5 тыс. работников (включая сезонных). Ежегодный вылов превышает 14 тыс. тонн. В промысле задействовано 446 единиц флота: 79 самоходных судов, 13 несамоходных рефрижераторных судов, 67 плашкоутов, 287 мотобударок. Сдача рыбы осуществляется более чем на 150 приемных пунктах. Ежегодно в промысловые журналы заносится порядка 300 тыс. записей.

От будущих подрядчиков требуется создать программное обеспечение, позволяющее вести детализированный учет на всех этапах добычи водных биоресурсов. Предполагается, что новая АИС повысит эффективность предприятий рыбохозяйственного комплекса и предоставляемых мер господдержки.

На запрос Fishnews в пресс-службе правительства региона сообщили, что создание АИС входит в комплекс проводимых мероприятий по цифровой трансформации агропромышленного комплекса.

Как напомнили в пресс-службе, функции учета объемов добычи и видового состава водных биоресурсов реализованы в программном комплексе «Электронный промысловый журнал», доступ к которому предоставляет ЦСМС. Однако суда с максимальной мощностью главного двигателя до 40 кВт, используемые на территории округа, не требуют обязательного оборудования утвержденными техническими средствами контроля.

В частности, флот автономного округа — это мотобударки (лодки с мотором мощностью до 10 л.с.), мотолодки (от 15 до 40 л.с.), плашкоуты (несамоходные суда без источников питания, генерации, каналов связи, используемые для первичного приема рыбы), несамоходные рефрижераторные суда, самоходные суда, также осуществляется промышленное рыболовство без использования судов.

Поэтому, обратили внимание в пресс-службе, для использования электронного промыслового журнала необходима его адаптация. Однако в правительстве округа сочли целесообразным не модернизировать ЭПЖ, а создать собственную АИС, адаптированную под региональную специфику. В пресс-службе подчеркнули, что соглашение между Росрыболовством и правительством ЯНАО предполагает в том числе интеграцию создаваемой АИС с отраслевой системой мониторинга.

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