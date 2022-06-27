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Производство рыбопродукции в Иране

Иран прибавил в рыбном экспорте

Иранская рыбохозяйственная организация (Iran Fisheries Organization) рассказала о результатах за прошлый финансовый год, который в стране завершился 20 марта. По данным IFO, в море выловлено 700 тыс. тонн, еще 610 тыс. тонн вырастили аквафермеры.

Общая стоимость экспорта иранских рыбы и морепродуктов составила 554 млн долларов — на 14% выше, чем годом ранее, приводит цифры отраслевое объединение. По его информации, объемы поставленной за рубеж продукции выросли на 19% — до 166 тыс. тонн.

Иранская газета Financial Tribune приводит слова официального представителя IFO: правительство республики планирует за ближайшие три года увеличить ежегодный вылов до 1,06 млн тонн, а производство на аквакультуре — до 1,5 млн тонн.

Как сообщает корреспондент Fishnews, одними из важных экспортных продуктов Ирана являются осетрина и черная икра. В прошедшем финансовом году их производство составило 3,5 тыс. тонн и 16 тонн соответственно. К концу 2025-2026 финансового года республика планирует увеличить эти объемы до 20 тыс. тонн и 100 тонн, отметили в IFO.

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