Хабаровчане ждут суда за черную икру

В Хабаровске расследуют уголовное дело по факту незаконных добычи, хранения и перевозки «краснокнижных» водных биоресурсов. В начале июня пограничники изъяли более 80 л икры амурского осетра.

Уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 258.1 УК РФ, возбудили по материалам регионального погрануправления. По информации следствия, в мае-июне двое жителей Хабаровска ловили и перерабатывали осетровых в Николаевском районе. Полученную икру доставили для последующей продажи на склад в Индустриальном районе столицы края.

«4 июня 2022 года в складском помещении, а также в автомобиле одного из обвиняемых в ходе осмотра обнаружено и изъято 160 контейнеров объемом 500 мл и шесть контейнеров объемом 200 мл с икрой рыб семейства осетровых — амурского осетра», — рассказали Fishnews в пресс-службе следственного управления регионального СК РФ.

Продолжается сбор доказательств при активном участии сотрудников погрануправления. В отношении обвиняемых избрана мера пресечения, связанная с лишением свободы.

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