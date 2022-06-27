Приспособиться к изменениям климата экономике поможет план

Россия завершила разработку отраслевых планов адаптации к изменениям климата. Определенные шаги предусмотрены и для учета влияния климатической перестройки на рыболовство.

Правительство утвердило 10 планов адаптации различных видов экономической деятельности к изменениям климата, рассказали в пресс-службе Минэкономразвития России. При этом определены приоритетные мероприятия на основе оценки климатических рисков. Документы подготовили ответственные ведомства.

Отраслевые планы разработали в соответствии с Нацпланом мероприятий первого этапа адаптации к изменениям климата. Минсельхоз подготовил план для агропромышленного комплекса и рыболовства на период до 2022 г. В числе других документов он опубликован на сайте Минэкономразвития, сообщает корреспондент Fishnews.

Авторы плана для рыбохозяйственного комплекса отмечают, например, что климатические изменения ярче всего выражены в арктических и субарктических морях, к которым и относятся ключевые для российского промысла акватории — Охотское, Баренцево, Берингово моря.

Среди основных долгосрочных последствий для морской среды названы изменение общего уровня (а это может быть как увеличение, так и снижение) продуктивности морей или их отдельных районов; повышение уровня моря, что способно привести к изменению условий нереста в прибрежных районах.

В числе возможностей для развития в связи с изменениями климата разработчики плана указали расширение промысловой базы за счет появления новых или увеличения численности редких видов водных биоресурсов.

В перечень приоритетных мероприятий по адаптации вошло, в частности, рассмотрение возможности господдержки на меры адаптации к изменениям климата в области сельского хозяйства и рыболовства.

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