Акватория под садки на Ладоге «ушла» за 15 миллионов

На аукционе разыграли предназначенный для индустриальной аквакультуры участок на Ладожском озере в границах Карелии. Лот был продан более чем за 15 млн рублей.

В Северо-Западном теруправлении Росрыболовства прошли торги по рыбоводному участку на Ладожском озере в границах Лахденпохского района Республики Карелия, сообщает корреспондент Fishnews. Напомним, РВУ под индустриальную аквакультуруплощадью 16,4 га предлагался на 10 лет по стартовой цене в 55,7 тыс. рублей.

Согласно протоколу аукциона, участие в торгах приняли две компании. Победителем стала «Аквакультура Ладожского озера» из Карелии, предложившая 15 млн 17 тыс. рублей. Таким образом, лот был реализован в 269 раз дороже начальной стоимости.

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