Форум и выставка в Питере охватят все вопросы отрасли

Отраслевой выставочный оператор Expo Solutions Group опубликовал предварительную деловую программу Международного рыбопромышленного форума и Выставки рыбной индустрии, морепродуктов и технологий.

Ключевым мероприятием пятого Международного рыбопромышленного форума станет пленарная сессия «Умное рыболовство: исследования, промысел, производство». Будет предложена концепция работы, основанной на технологической и экономической многоукладности, широком использовании научных разработок для промысла и производства новых видов продукции, рассказали Fishnews в пресс-службе Expo Solutions Group.

Влиянию рыбной отрасли награжданское судостроение России будет посвящен круглый стол, который 22 сентября будет организован совместно с информационным партнером мероприятия «Корабел.ру».

В «нулевой» день форума «ПортНьюс» организует конференцию «Судоремонт, модернизация, комплектующие». А на площадке основной деловой программы мероприятия вместе с медиагруппой будут обсуждаться практические вопросы работы и развития портовой инфраструктуры.

В рамках круглого стола «Умная логистика» эксперты рассмотрят потребность отрасли в мобильных контейнерных перевозках, возможности доставки грузов Северным морским путем и неразрывные технологические цепочки при транспортировке рыбной продукции.

На конференции, организованной совместно с АСОРПС и Россоюзхолодпромом, будет представлена финальная редакция законопроекта о непрерывной холодильной цепи в России.

На выставке будет серьезно увеличен раздел готовой продукции, а также впервые пройдет конференция по вопросам развития рынка консервов Поддержку в ее организации окажет головной отраслевой институт ВНИРО и профессиональное объединение «Рыбный союз».

Как и в прошлом году, отдельный сектор выставки и значительная часть деловой программы будут посвящены рыбоводству. 22 сентября состоится Международная конференция «Умная аквакультура». Ее участники обсудят технологии выращивания и влияние отрасли на экологию, посадочный материал и методы селекции, корма, будущее аквакультуры в России и мире, инвестиции и господдержку рыбоводных предприятий.

Также 22 сентября в рамках мероприятия, организованного совместно с Евразийской экономической комиссией, эксперты и заинтересованные стороны рассмотрят возможности устойчивого развития аквакультуры на Евразийском пространстве.

Важная тема — кадровое обеспечение рыбной промышленности. В рамках V Global Fishery Forum & Seafood Expo Russia состоится Первый международный образовательный форум рыбохозяйственного комплекса FISHERY SKILLS. Он будет посвящен вопросам практической подготовки кадров для отрасли с учетом запроса науки, бизнеса и государства.

Форум и выставка будут принимать гостей и участников с 21 по 23 сентября в «Экспофоруме». Актуальную информацию по мероприятиям можно получить на сайте https://seafoodexporussia.com/. В этом году у Global Fishery Forum and Seafood Expo Russia появился и телеграм-канал: https://t.me/seafoodexporussia.

Медиахолдинг Fishnews — генеральный отраслевой информационный партнер форума и выставки.

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