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Выставка Seafood Expo Russia объединит на своей площадке представителей всех сфер аквакультуры из России и других стран. Фото пресс-службы ESG

Все направления аквакультуры охватит выставка в Питере

Выставка Seafood Expo Russia в Санкт-Петербурге объединит на своей площадке представителей всех сфер аквакультуры из России и других стран. Планируется обсудить, как использовать в полную силу возможности РФ для выращивания рыбы и морепродуктов.

Особое место

В этом году у Международного рыбопромышленного форума и Выставки рыбной индустрии, морепродуктов и технологий Seafood Expo Russia юбилей. 21-23 сентября в Северной столице мероприятие состоится уже в пятый раз. Площадь экспозиций займет 26 тыс. кв. м в КВЦ «Экспофорум», раздел аквакультуры будет расположен в павильоне G.

Сегменту рыбоводства уделяется все более пристальное внимание, в том числе на Seafood Expo Russia. С 2021 г. для экспозиции аквакультуры выделен отдельный сектор. Сейчас он объединяет разведение и выращивание, корма и добавки, посадочный материал, ветеринарные препараты, оборудование. Помимо непосредственно компаний-участниц, там же представлены профессиональные объединения: Ассоциация форелеводов Карелии, Ассоциация «Росрыбхоз», Дальневосточный союз предприятий марикультуры.

Экспозицию дополняют предприятия из сопутствующих сфер: логистика и сбыт, маркетинг и продвижение продукции, кредитование и страхование. Такой подход позволяет сделать участие в выставке эффективным, получить доступ к самым передовым технологиям, найти новых клиентов, партнеров и поставщиков, отмечает оператор мероприятий — компания Expo Solutions Group.

Поддержка участников

При планировании экспозиции организаторы следят, чтобы в каждом подразделе присутствовали компании из различных сегментов аквакультуры. Анализ рынка позволяет определить наиболее востребованные отраслью направления. Сегодня это корма и добавки, ветеринарные препараты и посадочный материал. Чтобы обеспечить аквакультурные хозяйства всем необходимым, команда Seafood Expo Russia совместно с российским и зарубежным бизнесом работает не только над расширением состава участников, но и над их развитием.

«Один из наших новых экспонентов — египетская компания King Fish for Investment — помимо выращивания продукции марикультуры производит корм для рыб, но не обладает разрешением для его поставок на российский рынок. Если коллегам потребуется наша помощь в этом вопросе, мы обязательно откликнемся, ведь это в интересах всей отрасли и ее участников», — отметил генеральный директор ESG Иван Фетисов.

В то же время в сегменте кормов и добавок много постоянных экспонентов. Это, например, «Альготек», «Агентство Сельхозкорма», «ЛимКорм», «Сиббиоресурс». В этом году участие примут также «СИВЕТРА-АГРО», «Комбикормовый завод». Интерес к выставке проявляют производители кормов из Беларуси, Казахстана и других стран ЕАЭС.

Оборудование на стендах и в действии

Одной из новинок экспозиции станет установка замкнутого водоснабжения (УЗВ) в центре выставочного зала. Ее соберут из элементов, предоставленных участниками выставки. Система будет иметь несколько независимых колец рециркуляции, чтобы показать работу любых типов оборудования в различных условиях и режимах эксплуатации. В бассейне будет плавать живая рыба.

Расскажут и проконсультируют о принципах работы УЗВ на Объединенном стенде производителей оборудования для аквакультуры. Его оператором выступит группа компаний «Акватерикс». Также для удобства профессиональной аудитории в рамках стенда будет организована конференц-зона. Помимо презентаций производителей там представят тематические блоки докладов о кормах, гидрохимии, рыбоводству, ихтиопатологии и на другие темы.

Сектор оборудования пополнится новыми компаниями, среди которых «Морской базис», «Мореснасть» и другие. Вновь примет участие «Иммид Аквакультура». Другой важный участник Seafood Expo Russia — Национальная ассоциация предприятий индустриальной аквакультуры (НАПА). В 2021 г. на полях выставки НАПА подписала Меморандум о сотрудничестве и взаимодействии с Росрыболовством и AquaMaof — мировым лидером производства рециркуляционных систем для наземной аквакультуры из Израиля.

Разведать рынки

Вблизи зоны аквакультуры расположится «Ритейл Центр» — там можно будет провести переговоры о сбыте продукции с представителями профильного менеджмента торговых сетей.

«У нас профессиональное мероприятие. Поскольку рынок рыбы и морепродуктов, в том числе продукции аквакультуры, высококонкурентный, мы понимаем, что экспонентам важно получить от участия больше, чем они затратили, и даем им это. Рыбу мало вырастить, нужно понимать, кому и как ее продать», — подчеркнул Иван Фетисов.

Медиахолдинг Fishnews — генеральный отраслевой информационный партнер форума и выставки.

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НазадМетки: аквакультуравыставкаросрыболовствострахование
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