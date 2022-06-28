Рыбаки-любители Камчатки оформляют путевки онлайн

Оформление через региональный портал госуслуг власти Камчатского края называют одним из самых простых и удобных способов получить лицензию на вылов. С 1 мая приобретено почти 250 таких путевок.

Любительский лов лосося открылся на большинстве рек Камчатки с 1 июня. Получить путевку на вылов можно с помощью портала «Госуслуги 41». Покупать лицензии поклонникам рыбалки предлагается и через сайт Северо-Восточного филиала Главрыбвода — учреждения, занимающегося организацией лова. Здесь опубликовали видеоинструкцию по формированию путевки, сообщает корреспондент Fishnews.

После рыбалки необходимо отчитаться, иначе улов будет являться незаконным, отмечают в пресс-службе правительства Камчатского края.

«Путевка гасится простым занесением информации о количестве выловленного вида рыбы в лист путевки. Если вы покинули участок с незаполненной путевкой в части количества выловленной рыбы, такая путевка считается недействительной и улов считается незаконным», — обратил внимание начальник Северо-Восточного филиала Главрыбвода Сергей Ткачук.

Получить разрешение на вылов также можно через «Сбербанк Онлайн», в отделениях Почты России, в терминалах «Моментальный платеж» и непосредственно на участке у инструктора любительской рыбалки.

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