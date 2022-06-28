В антарктических морях «отсвечивают» сальпы

Побывавшие в Антарктике ученые зафиксировали не регистрируемые ранее данные о пиках биолюминесценции. Основной причиной этого свечения оказались сальпы, которых специалисты называют возможными пищевыми конкурентами крилю.

В Институте биологии южных морей имени А.О. Ковалевского РАН получили первые результаты исследований, проведенных в «крилевом» экспедиционном рейсе на НИС «Академик Мстислав Келдыш».

Научный сотрудник лаборатории биолюминесценции отдела планктона ИнБЮМ Александр Мельник с помощью нового оборудования выявил не регистрируемые ранее в Антарктическом секторе Атлантики данные о пиках биолюминесценции (свечения живых организмов) на глубине 140-180 м.

В сотрудничестве с коллегами из Института океанологии имени П.П. Ширшова РАН было установлено: в последние десятилетия в исследуемом регионе наблюдаются значимые изменения, связываемые с глобальным потеплением климата. Они оказывают существенное влияние на планктонные сообщества, структуру пищевой цепи и доминирующих в них видов, сообщили Fishnews в пресс-службе ИнБЮМ.

«Основной вклад в формирование поля биолюминесценции в 2022 году в проливе Брансфилд вносился Salpa thompsoni. Их большое количество в районе Южных Шетландских островов вызвало изменения в структуре планктонного сообщества. Эти организмы могут быть серьезными, прежде всего, пищевыми конкурентами антарктическому крилю Euphausia superba», — отметил Александр Мельник.

Такие выводы подтверждают и результаты, полученные ведущим инженером отдела функционирования морских экосистем Еленой Чудиновских. Самая крупная плотность скопления сальп (Salpa thompsoni) отмечена в центре бассейна Пауэлла моря Уэдделла, при этом наибольшая численность зарегистрирована в проливе Брансфилда.

«Преобладающие скопления сальп отмечались по всему разрезу через бассейн Пауэлла, восточнее Южных Оркнейских островов, в северной и западной части пролива Брансфилда. При этом было выявлено, что максимальная плотность криля E. superba зарегистрирована на шельфе севернее Южных Оркнейских островов. В проливе Антарктика и на юго-востоке острова Джеймса Росса был обнаружен только криль», — рассказала Елена Чудиновских.

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