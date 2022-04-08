Новости
Ученые на НИС «Академик Мстислав Келдыш» провели исследования в атлантической части Антарктики. Фото пресс-службы ИнБЮМ

Ученые завершили крилевый рейс

В Калининград из атлантической части Антарктики прибыло научно-исследовательское судно РАН «Академик Мстислав Келдыш». В ходе экспедиции специалисты особое внимание уделили биомассе и распределению криля.

Рейс стартовал 7 декабря. В составе научной группы, помимо сотрудников Азово-Черноморского филиала ВНИРО, работали специалисты шести подразделений Института биологии южных морей имени А.О. Ковалевского РАН. Они представляют отделы радиационной и химической биологии, функционирования морских экосистем, экологической паразитологии, биофизической экологии, планктона, а также НИЦ «Геоматики».

Ученые взяли пробы океанической воды, взвешенного вещества, различных видов гидробионтов для проведения исследований. Особое внимание уделили изучению пространственного распределения численности и биомассы возрастных стадий антарктического криля (Euphausea superba Dana), транспорту молоди криля в Северо-Западной Атлантике, сообщили Fishnews в пресс-службе ИнБЮМ.

В общей сложности выполнена 101 станция с разной степенью сочетания гидрофизических, гидрохимических, ихтиологических и гидробиологических наблюдений — в проливе Брансфилда, проливе Antarctic Sound, в западной части моря Уэдделла, в разрезе через море Уэдделла, в районе Южных Оркнейских островов.

Отряд ИнБЮМ отобрал 116 проб воды для определения взвешенных и растворенных форм тяжелых металлов. Кроме того, оценивалось качество антарктического криля как промыслового ресурса по показателю загрязнения тяжелыми металлами и основными антропогенными радионуклидами. Для этого взято 37 проб криля и 116 проб различных видов гидробионтов, составляющих основу антарктической экосистемы.

Также получены образцы для оценки состояния компонентов микропланктонного сообщества — 500 проб бактерио- и пикофитопланктона. Проведено исследование закономерностей пространственно-временной изменчивости спектральных биооптических показателей вод Атлантического сектора Антарктики. Пространственную структуру биолюминесцентного поля исследовали методом многократных батифотометрических зондирований гидробиологическим комплексом «Сальпа-МА+».

С помощью подводного аппарата получены данные для визуальной оценки распределения глубоководных гидробионтов и формирования выборки, необходимой для обучения нейросети. Также специалисты взяли пробы массовых видов рыб для выявления особенностей видового и генетического разнообразия нематод в них.

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews

  • Ученые на НИС «Академик Мстислав Келдыш» провели исследования в атлантической части Антарктики. Фото пресс-службы ИнБЮМ
  • В общей сложности выполнена 101 станция с разной степенью сочетания гидрофизических, гидрохимических, ихтиологических и гидробиологических наблюдений. Фото пресс-службы ИнБЮМ
    • Задать вопрос редакции
    НазадМетки: калининград
    Поиск по дате / Календарь новостей
    • 1
    • 2
    • 3
    • 4
    • 5
    • 6
    • 7
    • 8
    • 9
    • 10
    • 11
    • 12
    • 13
    • 14
    • 15
    • 16
    • 17
    • 18
    • 19
    • 20
    • 21
    • 22
    • 23
    • 24
    • 25
    • 26
    • 27
    • 28
    • 29
    • 30

    Опрос

    Какое решение будет принято по максимальному сроку строительства судов под крабовые квоты?

    От первого лица

    Руководитель Федерального агентства по рыболовству Илья ШЕСТАКОВ

    Руководитель Федерального агентства по рыболовству

    Илья ШЕСТАКОВ

    Рыбаки исполняют свои обязательства и ловят рыбу

    Губернатор Камчатского края Владимир СОЛОДОВ. Фото пресс-службы правительства региона

    Губернатор Камчатского края

    Владимир СОЛОДОВ

    Сохранить экологию Камчатки поможет комплексная программа

    Президент Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ) Герман ЗВЕРЕВ

    Президент ВАРПЭ

    Герман ЗВЕРЕВ

    Начало года для предприятий с финансовой точки зрения будет непривычно жестким

    Все материалы

    Интервью

    Председатель ЦК профсоюза работников рыбного хозяйства Дмитрий РЫЖОВ

    Председатель ЦК профсоюза работников рыбного хозяйства

    Дмитрий РЫЖОВ

    Совместная работа эффективнее конфронтации

    Начальник Северо-Восточного филиала Главрыбвода Сергей ТКАЧУК

    Начальник Северо-Восточного филиала Главрыбвода

    Сергей ТКАЧУК

    Нам очень важны люди, которые посвятили предприятию большую часть своей жизни

    Руководитель Приморского регионального филиала Россельхозбанка Алексей СТЕПУРО

    Руководитель Приморского регионального филиала Россельхозбанка

    Алексей СТЕПУРО

    У нас есть все возможности для участия в развитии отрасли

    Представитель Межрегиональной ассоциации «Ярусный промысел» Вячеслав БЫЧКОВ

    Представитель Межрегиональной ассоциации «Ярусный промысел»

    Вячеслав БЫЧКОВ

    Авторитет отрасли зависит от цены на прилавке

    Все интервью

    Личное мнение

    Президент Ассоциации добытчиков минтая Алексей БУГЛАК. Фото пресс-службы АДМ

    Президент Ассоциации добытчиков минтая

    Алексей БУГЛАК

    Рыбная отрасль нуждается в оперативных решениях

    Директор программы «Регулирование охраны окружающей среды и природопользования» WWF России Татьяна ШУВАЛОВА. Фото предоставлено пресс-службой организации

    Директор программы «Регулирование охраны окружающей среды и природопользования» WWF России

    Татьяна ШУВАЛОВА

    Повышение такс — лишь один из инструментов сохранения «краснокнижных» рыб

    Все материалы

    Крупным планом

    Холдинг DEGA объединил профессионалов в проектировании, строительстве и введении в строй объектов любой сложности и назначения и специалистов с большим опытом создания современных рыбозаводов на Дальнем Востоке

    DEGA: Завод не останется в проекте

    В новом цеху на калининградской фабрике «Фишеринг Сервис» тралы при сборке наматываются на траловый барабан без использования медленных лебедок

    Андрей Федоров: Санкции — это не только риски, но и новые возможности

    Global Fishery Forum and Seafood Expo Russia — главное отраслевое событие в России

    Seafood Expo Russia: подход к организации выставки остается прежним

    Для рыбной промышленности готовятся изменения, которые вызывают всё большую обеспокоенность у производителей. Фото предоставлено Дальневосточным экспедиционным отрядом аварийно-спасательных работ Росрыболовства

    Отрасль многочисленных экспериментов

    События

    Ленточку перерезали генеральный директор «Океанрыбфлота» Евгений НОВОСЕЛОВ, губернатор Владимир СОЛОДОВ, председатель краевого Законодательного собрания Ирина УНТИЛОВА. Фото Валентины Боковиковой

    «Океанрыбфлот» покажет гостям и жителям Камчатки морскую жизнь

    Лучших из лучших определила «Лига чемпионов»: в ней сражаются победители прошлых лет

    «Сахалинский лед» блеснул призами

    Все события

    Продвигая рыбу

    Иваси от «Антея»: Возвращение легенды

    Иваси от «Антея»: Возвращение легенды

    «Витязь-Авто»: развивая камчатский берег

    «Витязь-Авто»: развивая камчатский берег

    Все материалы

    Выставки

    Рейтинг@Mail.ru
    yandex
    Rambler's Top100

    © 2006—2022 гг. Медиахолдинг «Фишньюс». При полном или частичном цитировании информации указание Fishnews как источника и работающей ссылки на сайт www.fishnews.ru обязательны.

    Сетевое издание «Интернет-портал Fishnews.ru» (Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-54327 от 29 мая 2013 г., выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций). Отраслевое информационное агентство, оперативно освещающее события в рыбной промышленности внутри страны и за рубежом, новости рыболовства в России. Учредитель – ООО «Медиахолдинг «Фишньюс». Адрес учредителя: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 51А, оф. 404. Генеральный директор – Яшина Яна Александровна. Главный редактор – Крючкова Маргарита Константиновна, margarita_kr@bk.ru, тел.: 8 423 222 4736 Адрес редакции: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 51А, оф. 404.