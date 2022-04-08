Ученые завершили крилевый рейс

В Калининград из атлантической части Антарктики прибыло научно-исследовательское судно РАН «Академик Мстислав Келдыш». В ходе экспедиции специалисты особое внимание уделили биомассе и распределению криля.

Рейс стартовал 7 декабря. В составе научной группы, помимо сотрудников Азово-Черноморского филиала ВНИРО, работали специалисты шести подразделений Института биологии южных морей имени А.О. Ковалевского РАН. Они представляют отделы радиационной и химической биологии, функционирования морских экосистем, экологической паразитологии, биофизической экологии, планктона, а также НИЦ «Геоматики».

Ученые взяли пробы океанической воды, взвешенного вещества, различных видов гидробионтов для проведения исследований. Особое внимание уделили изучению пространственного распределения численности и биомассы возрастных стадий антарктического криля (Euphausea superba Dana), транспорту молоди криля в Северо-Западной Атлантике, сообщили Fishnews в пресс-службе ИнБЮМ.

В общей сложности выполнена 101 станция с разной степенью сочетания гидрофизических, гидрохимических, ихтиологических и гидробиологических наблюдений — в проливе Брансфилда, проливе Antarctic Sound, в западной части моря Уэдделла, в разрезе через море Уэдделла, в районе Южных Оркнейских островов.

Отряд ИнБЮМ отобрал 116 проб воды для определения взвешенных и растворенных форм тяжелых металлов. Кроме того, оценивалось качество антарктического криля как промыслового ресурса по показателю загрязнения тяжелыми металлами и основными антропогенными радионуклидами. Для этого взято 37 проб криля и 116 проб различных видов гидробионтов, составляющих основу антарктической экосистемы.

Также получены образцы для оценки состояния компонентов микропланктонного сообщества — 500 проб бактерио- и пикофитопланктона. Проведено исследование закономерностей пространственно-временной изменчивости спектральных биооптических показателей вод Атлантического сектора Антарктики. Пространственную структуру биолюминесцентного поля исследовали методом многократных батифотометрических зондирований гидробиологическим комплексом «Сальпа-МА+».

С помощью подводного аппарата получены данные для визуальной оценки распределения глубоководных гидробионтов и формирования выборки, необходимой для обучения нейросети. Также специалисты взяли пробы массовых видов рыб для выявления особенностей видового и генетического разнообразия нематод в них.

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews