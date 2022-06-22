Совет Федерации поддержал оперативное регулирование рыболовства

Сенаторы одобрили изменения, которые должны обеспечить возможность для более быстрой актуализации правил рыболовства. После подписания закон вступит в силу со дня официального опубликования.

Совет Федерации на заседании 22 июня одобрил закон «О внесении изменений в федеральный закон «О рыболовстве и сохранении водных биоресурсов» и отдельные законодательные акты РФ».

Закон предусматривает правовую основу для использования электронного промыслового журнала и электронных разрешений на вылов. Также одновременно законодатели решили снять проблему оперативности регулирования рыболовства , сообщает корреспондент Fishnews.

Напомним, что в рамках большой реформы контроля и надзора были установлены ограничения по срокам вступления в силу требований для бизнеса. Под эти условия попали и бассейновые правила рыболовства. Однако практика промысла часто требует оперативного изменения регулирования, заявили в отраслевом сообществе.

Теперь предусматривается, что нормативные правовые акты, вносящие изменения в правила рыболовства и устанавливающие требования для оперативного изменения ограничений рыболовства, вступают в силу в сроки, определенные такими документами. Но не раньше чем через 10 дней после дня официального опубликования.

Одобренный сенаторами закон отправится на подпись к президенту.

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