Все «лососевые» регионы ДФО включились в путину

К 28 июня вылов тихоокеанских лососей на Дальнем Востоке достиг 11,75 тыс. тонн — в 2,2 раза выше уровня 2020 г. (предыдущего четного года). Традиционно большая часть приходится на Камчатский край.

Путина стартовала в ДФО 1 июня. С учетом региональных стратегий промысел красной рыбы начался уже во всех «лососевых» дальневосточных субъектах России.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе Росрыболовства, на Камчатке добыто 10,4 тыс. тонн — в 2,6 раза больше, чем на отчетную дату 2020 г. В крае освоили почти 10 тыс. тонн нерки, 235 тонн чавычи, 175 тонн кеты, 30 тонн горбуши и 2,8 тонны симы.

В Чукотском автономном округе освоено в 3,2 раза больше по сравнению с уровнем предыдущего четного года — 49 тонн, в основном это нерка. На Сахалине добыто 462 тонны лососей, в Хабаровском крае — 378 тонн, в Приморском крае — 432,6 тонны, в Магаданской области — 3,6 тонны.

На начальном этапе путины основу вылова составляет нерка (около 85%), ожидаются подходы горбуши.

По данным федерального агентства, средний уровень загрузки холодильников в портах Приморья — 40%. Стоимость доставки рыбной продукции по железной дороге из Владивостока в центральные регионы России составляет в среднем 12,3-14,7 рубля за килограмм.

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