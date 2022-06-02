На Дальнем Востоке открылась лососевая путина

В Дальневосточном бассейне с 1 июня официально стартовал промысел тихоокеанских лососей. Первоначальный рекомендованный вылов установлен наукой в 322 тыс. тонн — показатель на уровне среднемноголетних, отмечает Росрыболовство.

Эта величина может быть скорректирована учеными по результатам июньского мониторинга нерестовых миграций. Сейчас комплексную съемку подходов рыбы ведет научно-исследовательское судно «ТИНРО» у Курильских островов и в открытых водах Тихого океана.

Первыми в путину вступили рыбаки ряда районов Камчатки, Хабаровского края и Чукотки — с 1 июня, 5 июня промысел начнется в Приморском крае, 13 июня — в Магаданской области, 15 июня — в Сахалинской области, сообщили Fishnews в пресс-службе Росрыболовства.

Крупнейшие регионы по прогнозируемому вылову — Камчатский край (150 тыс. тонн), Сахалинская область (121 тыс. тонн) и Хабаровский край (40 тыс. тонн).

В Магаданской области рекомендуемый вылов тихоокеанских лососей составляет 4,46 тыс. тонн, в Чукотском автономном округе — 3,6 тыс. тонн, в Приморском крае — около 2,1 тыс. тонн.

Из общего объема в 322 тыс. тонн наука рекомендует освоить 190 тыс. тонн горбуши, 90 тыс. тонн кеты, 33 тыс. тонн нерки, 8 тыс. тонн кижуча, 510 тонн чавычи, 35 тонн симы.

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