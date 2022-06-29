По ветсертификации выпустят новые правила

Минсельхоз готовится переиздать важный для производителей и участников оборота продукции животного происхождения документ — правила ветеринарной сертификации, в том числе электронной.

Проект такого приказа Министерства сельского хозяйства опубликован на портале regulation.gov.ru. Новый документ должен прийти на смену действующему приказу Минсельхозу от 27 декабря 2016 г. № 589, сообщает корреспондент Fishnews.

Переиздать планируется Ветеринарные правила организации работы по оформлению ветеринарных сопроводительных документов, Порядок оформления ветеринарных сопроводительных документов в электронной форме, Порядок оформления ВСД на бумажных носителях.

В сопроводительных документах к проекту приказа сказано, что необходимость внесения изменений показала оценка правоприменительной практики. В случае принятия приказ вступит в силу с 1 марта 2023 г.

Напомним, что с 1 июля 2018 г. была введена обязательная ветеринарная сертификация в электронном виде. Для оформления используется государственная система «Меркурий».

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