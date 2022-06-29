На Севморпути пробуют перевозки с господдержкой

Атомный контейнеровоз «Севморпуть» вышел из Санкт-Петербурга в первый субсидируемый рейс в Петропавловск-Камчатский. Власти края рассчитывают, что трасса будет использоваться и для перевозок рыбы.

Камчатка ждет расписания

Судно доставит на Дальний Восток партию груза из 111 контейнеров и 40 тонн металлоконструкций. Планируется, что переход займет около 22 суток. Это первый в году рейс, реализуемый в рамках федерального проекта «Развитие Северного морского пути», сообщили Fishnews в пресс-службе правительства Камчатки.

По его данным, вторая субсидируемая каботажная перевозка грузов на атомном контейнеровозе по льготным тарифам на Дальний Восток и в обратном направлении в европейскую часть России запланирована на сентябрь.

«Как только будет организовано регулярное судоходство, и мы будем точно знать расписание рейсов, то это уже будет победой. Вот здесь мы уже ожидаем и удешевление стоимости и продуктов, и любых товаров, которые будут завозиться на Камчатку. В дальнейшем развитие Севморпути — это и возможности для наших компаний, в частности рыбопромышленных. Доставка нашей рыбной продукции в центральную часть России этим путем намного дешевле, чем теми, которые используются сейчас», — отметила заместитель председателя правительства края Юлия Морозова.

Новые возможности для исследователей Арктики

В этом рейсе на судне будет работать представитель Мурманского морского биологического института РАН. Ученый займется исследованием популяций морских млекопитающих, птиц и белых медведей по всей акватории Северного морского пути.

«Благодаря сотрудничеству с ФГУП «Атомфлот» российские ученые впервые за последние 15 лет проведут полномасштабные наблюдения за ключевыми звеньями экосистем Арктики от Баренцева до Чукотского моря. Это позволит провести оценку современного состояния и создать модели для прогнозирования их дальнейшего развития на ближайшие десятилетия», — рассказал заместитель директора ММБИ РАН Дмитрий Ишкулов.

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