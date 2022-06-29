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Отделу рыбоохраны в Иркутской области передали катер КС-701.2. Фото пресс-службы Ангаро-Байкальского теруправления Росрыболовства

Иркутской рыбоохране стало удобнее защищать Байкал

Отделу рыбоохраны в Иркутской области передали катер КС-701.2 — для патрулирования озера Байкал. Всего на службе Ангаро-Байкальского теруправления Росрыболовства пять таких судов.

«Эти быстроходные маневренные катера дают большое преимущество сотрудникам рыбоохраны, поскольку на них установлено навигационное оборудование — радары, позволяющие обнаруживать браконьеров и в темное время суток», — прокомментировал главный специалист-эксперт отдела материально-технического обеспечения Евгений Голиус.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе теруправления, основная масса нарушителей стремится вести промысел под покровом ночи. Однако действующие суммы денежных взысканий значительно снижают желание заниматься незаконной рыбалкой. Так, за один хвост байкальского омуля или байкальского белого хариуса установлена такса в 3640 рублей, которая увеличивается вдвое в период нереста.

«В этих условиях поступивший на службу иркутской рыбоохраны катер — настоящая гроза байкальских браконьеров», — отметили в теруправлении.

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Fishnews

  • Отделу рыбоохраны в Иркутской области передали катер КС-701.2. Фото пресс-службы Ангаро-Байкальского теруправления Росрыболовства
  • Новый катер задействуют на Байкале. Фото пресс-службы Ангаро-Байкальского теруправления Росрыболовства
  • Спуск нового катера. Фото пресс-службы Ангаро-Байкальского теруправления Росрыболовства
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