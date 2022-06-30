Ассоциации отрасли призывают тщательнее подойти к вопросу квот

Координационный совет рыбохозяйственных ассоциаций Дальнего Востока направил руководству Совета Федерации, Госдумы, администрации президента и Счетной палаты позицию по законопроекту о втором этапе инвестквот и аукционах. Объединения обращают внимание на серьезные замечания по этой инициативе.

Переходить ко второму этапу изменений системы распределения квот на вылов сейчас преждевременно — так считает большинство рыбохозяйственных организаций, отмечают в Координационном совете.

Дальнейшие изменения должны основываться на всестороннем анализе результатов первого этапа запущенной перестройки, необходимо оценить эффективность использования новых объектов инвестиций (а введены в эксплуатацию далеко не все из них), настаивают отраслевые объединения. До сих пор детальной независимой раскладки, показывающей, к чему привели изменения законодательства, нет, заявили Fishnews в Координационном совете.

В условиях санкционного давления подходить к регулированию в отрасли, играющей важную роль в экономике целого ряда регионов, нужно особенно осторожно, считают авторы обращений.

«20 июня 2022 года законопроект был рассмотрен на заседании Общественного совета при Федеральном агентстве по рыболовству, на котором принято решение о нецелесообразности принятия данного законопроекта», — говорится в письмах. Отраслевые ассоциации также обратили внимание на то, что законопроект, предложенный Минсельхозом, в любом случае требует серьезной доработки.

В замечаниях к проекту закона координационный совет указали на проблему соблюдения обязательств по уже заключенным договорам на доли квот, на риски увязки в один объект инвестиций на втором этапе береговых заводов и флота и на другие вопросы.

В отраслевых объединениях вновь напомнили, что регулирование должно основываться и на долгосрочном научном прогнозе состояния водных биоресурсов. Непросчитанные решения могут обернуться экономическими проблемами и угрозами для состояния сырьевой базы.

Адресатами обращений Координационного совета стали руководитель администрации президента Антон Вайно, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, спикер Госдумы Вячеслав Володин, глава Счетной палаты Алексей Кудрин.

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews