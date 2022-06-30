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Координационный совет озвучил позицию по законопроекту о втором этапе инвестквот и аукционах

Ассоциации отрасли призывают тщательнее подойти к вопросу квот

Координационный совет рыбохозяйственных ассоциаций Дальнего Востока направил руководству Совета Федерации, Госдумы, администрации президента и Счетной палаты позицию по законопроекту о втором этапе инвестквот и аукционах. Объединения обращают внимание на серьезные замечания по этой инициативе.

Переходить ко второму этапу изменений системы распределения квот на вылов сейчас преждевременно — так считает большинство рыбохозяйственных организаций, отмечают в Координационном совете.

Дальнейшие изменения должны основываться на всестороннем анализе результатов первого этапа запущенной перестройки, необходимо оценить эффективность использования новых объектов инвестиций (а введены в эксплуатацию далеко не все из них), настаивают отраслевые объединения. До сих пор детальной независимой раскладки, показывающей, к чему привели изменения законодательства, нет, заявили Fishnews в Координационном совете.

В условиях санкционного давления подходить к регулированию в отрасли, играющей важную роль в экономике целого ряда регионов, нужно особенно осторожно, считают авторы обращений.

«20 июня 2022 года законопроект был рассмотрен на заседании Общественного совета при Федеральном агентстве по рыболовству, на котором принято решение о нецелесообразности принятия данного законопроекта», — говорится в письмах. Отраслевые ассоциации также обратили внимание на то, что законопроект, предложенный Минсельхозом, в любом случае требует серьезной доработки.

В замечаниях к проекту закона координационный совет указали на проблему соблюдения обязательств по уже заключенным договорам на доли квот, на риски увязки в один объект инвестиций на втором этапе береговых заводов и флота и на другие вопросы.

В отраслевых объединениях вновь напомнили, что регулирование должно основываться и на долгосрочном научном прогнозе состояния водных биоресурсов. Непросчитанные решения могут обернуться экономическими проблемами и угрозами для состояния сырьевой базы.

Адресатами обращений Координационного совета стали руководитель администрации президента Антон Вайно, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, спикер Госдумы Вячеслав Володин, глава Счетной палаты Алексей Кудрин.

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