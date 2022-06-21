ОС не видит смысла в ускорении второго этапа инвестквот

Общественный совет при Росрыболовстве не поддерживает законопроект о втором этапе инвестиционных квот и новых аукционах и не разделяет позицию ведомства о необходимости скорейшего внесения этих изменений в отраслевое законодательство.

На внеочередном заседании 20 июня члены Общественного совета при Росрыболовстве (ОС) рассмотрели единственный вопрос — о последствиях для рыбной отрасли, которые повлечет за собой очередное вмешательство в порядок распределения квот на вылов. Как сообщает корреспондент Fishnews, резонансный законопроект, расширяющий применение механизма квот под инвестиции на Дальнем Востоке и вводящий аукционы для прав на добычу не только крабов, но и других ценных видов беспозвоночных, уже много месяцев остается предметом острых дискуссий Росрыболовства и рыбацкого сообщества.

Несмотря на отсутствие консенсуса по важнейшим вопросам, регулятор пытается максимально ускорить внесение этих изменений в закон о рыболовстве. На Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) руководитель Росрыболовства Илья Шестаков заявил о необходимости вступления в силу закона о втором этапе инвестквот уже с 2023 г.

Между тем на слушаниях, которые по инициативе ОС прошли 21 апреля в Общественной палате РФ (ОП), большинство предлагаемых в законопроекте новелл подверглось критике со стороны экспертов. Эти замечания и предложения были отражены в разосланном членам ОС проекте заключения ОП.

Члены Общественного совета также напомнили о принципиальных замечаниях по законопроекту, утвержденных 7 июня рабочей группой по «регуляторной гильотине» в сфере рыболовства. Рабгруппа тогда высказалась против донаделения дополнительными квотами инвесторов первого этапа, добавления к инвестпроектам — береговым заводам требований о постройке судов, выставления на аукционы квот на вылов моллюсков и прочих водных беспозвоночных. Она предложила отложить запуск второго этапа инвестквот по флоту до 2025 г., а торги по крабам — до 2035 г., а также указала на необходимость приложить финансово-экономическое обоснование законопроекта с определенными параметрами и расчеты, подтверждающие положительный эффект первого этапа.

«Группа по «гильотине» провела большую работу по детальному анализу законопроекта. По сути, если учесть все семь замечаний, вынесенных по итогам июньского заседания, то от законопроекта останется только одно название», — прокомментировал ситуацию член ОС Эдуард Климов.

Кроме того, в адрес ОС поступило обращение Координационного совета рыбохозяйственных организаций Дальнего Востока, где говорится, что в случае принятия закона в нынешнем виде десятки малых и средних предприятий рыбной отрасли обанкротятся, а регионы лишатся тысяч рабочих мест и потеряют значительную часть налоговых поступлений.

Участники заседания отметили упорное нежелание регулятора учитывать замечания отраслевого сообщества и высказали сомнения в необходимости ускоренного продвижения такой радикальной реформы. Особенно в свете того, что судостроительная программа первого этапа инвестквот не реализована даже на 10%.

В условиях санкций риски негативного развития событий — и для инвесторов, и для компаний, которые могут лишиться производственного ресурса, — слишком высоки. Этого не отрицает даже Росрыболовство — ведь на площадке ПМЭФ Илья Шестаков назвал основной проблемой первого этапа инвестквот именно задержки с выполнением верфями заказов, которые могут удлиниться, поскольку часть судов придется перепроектировать с прицелом на доступное оборудование.

Аргумент в пользу аукционов как источника пополнения федерального бюджета выглядит не менее сомнительным. На пленарном заседании ПМЭФ Владимир Путин заявил, что за первые пять месяцев 2022 г. федеральный бюджет исполнен с профицитом в 1,5 трлн рублей, а консолидированный бюджет — с профицитом в 3,3 трлн рублей. Выходит, прямо сейчас государство совсем не нуждается в деньгах от крабовых, гребешковых, ежиных, трепанговых или еще каких-либо аукционов.

Бизнес же находится в гораздо более сложной ситуации. Минпромторг уже готовится увеличить субсидии для заказчиков краболовных судов на верфях Дальнего Востока, строительство которых было условием предыдущих аукционов. В противном случае эти инвестпроекты могут стать нерентабельными, считают в министерстве.

По итогам обсуждения Общественный совет при Росрыболовстве занял принципиальную позицию: не поддерживать законопроект о втором этапе инвестквот в текущей редакции.

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