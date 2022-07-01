Для поставок рыбы в Нигерию приготовили сертификат

Россельхознадзор согласовал с коллегами из Нигерии сертификат для поставок рыбной продукции. В ведомстве напомнили, что экспортеры также должны быть включены в соответствующий реестр.

Россельхознадзор сообщил о завершении согласования с Федеральным министерством сельского хозяйства и развития сельских регионов (FMARD) Нигерии сертификатов на экспортируемую из России продукцию. Речь идет о разных категориях товаров, в том числе о рыбной продукции.

Электронная версия сертификата размещена на сайте ведомства.

«Обращаем внимание, что объекты, откуда планируется осуществлять поставки продукции животноводства, должны быть обследованы и внесены в Реестр экспортеров компонента ФГИС «ВетИС» — «Цербер» по стране Нигерия», — заявили Fishnews в пресс-службе Россельхознадзора.

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