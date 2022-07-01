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Депутаты предлагают меры по защите Байкала от загрязнения пластиком. Фото Lynx4502 CC BY-SA 4.0

Байкал предложили защитить от пластика

В Госдуму внесен законопроект о запрете розничной торговли одноразовыми пластмассовыми изделиями в водосборной площади озера Байкал. Таким образом предполагается защитить его от загрязнения микропластиком.

Поправки в статью 6 федерального закона «Об охране озера Байкал» предложила группа депутатов, сообщает корреспондент Fishnews. В пояснительной записке авторы, ссылаясь на свежие научные исследования, отмечают: загрязнение Байкала микропластиком находится на высоком уровне и этот уровень ежегодно растет.

«Средняя концентрация частиц микропластика (размером от 300 мкм до 5 мм) в поверхностных водах Байкала в 2019 году отмечена на уровне 42 тыс. частиц на кв. км, а уже в 2021 году — 62 тыс. частиц на кв. км водной поверхности. Это вполне сравнимо со средним загрязнением озер микропластиком по всему миру. Однако если также учитывать частицы мини-микропластика (размеры от 20 мкм до 5 мм), то уровень загрязнения можно считать выше на 2-3 порядка», — говорится в пояснительной записке.

Авторы предлагают дополнить закон «Об охране озера Байкал» запретом на розничную продажу и безвозмездную передачу (при ведении торговли) пакетов, сумок, мешков одноразового применения из полимерных и комбинированных (с использованием полимерных материалов) материалов, а также посуды, столовых приборов и других товаров одноразового применения из пластмассы.

Перечень запрещенных товаров планируется установить подзаконным нормативным правовым актом. Предполагается, что это упростит корректировку списка с учетом социально-экономической ситуации и развития технологий.

Запрет предлагается распространить не только на центральную экологическую зону (это само озеро с островами, прилегающая водоохранная зона, а также ООПТ), но и буферную экологическую зону (то есть водосборную площадь Байкала в пределах РФ).

Согласно пояснительной записке, водосборная площадь Байкала составляет 588 тыс. кв. км, из них около 299 тысяч на территории России, остальные — в Монголии (которая уже ввела запрет на пластиковые пакеты). Авторы законопроекта заявили, что крайне важно сократить проникновение частиц пластика в водосборные бассейны рек, впадающих в озеро, — Селенгу, Баргузин, Верхнюю Ангару и другие. Отмечено, что их водосборные бассейны практически полностью покрывают буферную экологическую зону.

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