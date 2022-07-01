Куршскую косу посетил необычный гость

На Куршскую косу в Калининградской области приплыл морж, это животное зафиксировано в регионе впервые. Экологи призывают не тревожить зверя при встрече и дать ему отдохнуть.

Моржа встретили на побережье государственные инспекторы национального парка «Куршская коса» ранним утром 30 июня. Взрослое (судя по бивням) животное отдыхало на песке.

Моржи обитают на Крайнем Севере и значительные путешествия совершают редко, рассказали Fishnews в пресс-службе Минприроды РФ.

«Это первая встреча моржа на территории Калининградской области. В Красную книгу России включены два подвида моржа — атлантический и лаптевский. Указанные подвиды на территории страны обитают в Арктической зоне, их жизнь тесно связана со льдом. Происхождение обнаруженной на Куршской косе особи точно не установлено», — прокомментировал руководитель секретариата Комиссии по редким и находящимся под угрозой исчезновения животным, растениям и грибам Минприроды России, кандидат биологических наук Егор Лыков.

Возможно, морж приплыл с попутным течением из Польши, предполагают в министерстве. В WWF России тоже считают, что, скорее всего, животное просто заблудилось.

«По фото очень похоже, что это та же особь, что неделей ранее была замечена на побережье Польши. Судя по фото, это взрослый или даже престарелый морж, скорее всего, самка. Это определяется по размеру клыков, обвисшей сморщенной коже. Видно, что животное ослаблено и истощено», — отметила главный координатор проектов по сохранению биоразнообразия Арктики Всемирного фонда дикой природы Варвара Семенова.

Она подчеркнула: лучшее, что можно сделать для этого моржа — максимально оградить его от беспокойства.

«Морж — очень пугливое животное, и любой шум техники, громкие разговоры или попытки приблизиться могут заставить его уйти в воду. А скорее всего, сейчас оно нуждается именно в отдыхе на берегу. То, что сейчас морж подпускает близко к себе людей, говорит о том, что он сильно устал. Сейчас задачу по охране животного взяли на себя инспекторы нацпарка, но если моржиха продолжит свое путешествие и объявится еще где-то на побережье, рекомендации те же — не пытайтесь подойти к зверю или сфотографировать его».

Директор нацпарка «Куршская коса» Анатолий Калина поручил научным сотрудникам ООПТ обследовать животное, а информацию передать в Атлантическое отделение Института океанографии имени П.П. Ширшова РАН.

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