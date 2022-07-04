Египет аттестовал новых рыбных поставщиков из РФ

Еще 43 российских предприятия получили право на экспорт рыбной продукции в Египет — их аттестацию подтвердило компетентное ведомство республики, сообщили в Россельхознадзоре.

В июне делегация Минсельхоза РФ посетила Каир. В рамках рабочего визита состоялась встреча помощника руководителя Россельхознадзора Артема Даушева с главой Генеральной организации ветслужбы Министерства сельского хозяйства и мелиорации Египта.

«По итогам переговоров компетентное ведомство Египта в дополнение к ранее аттестованным рыбоперерабатывающим предприятиям и судам подтвердило аттестацию 43 российских экспортеров для поставок продукции водного промысла на внутренний рынок иностранного государства», — сообщили Fishnews в пресс-службе Россельхознадзора.

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews