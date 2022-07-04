Вред от запрещенной снасти придется возмещать даже при квоте

Президиум Верховного суда России утвердил два обзора судебной практики в области экологии. Эти документы направлены на единообразное и правильное применение судами законодательства в вопросах, ранее вызывавших разночтения.

На заседании президиума председатель ВС Вячеслав Лебедев обратил внимание, что положения экологического законодательства применяются во всех видах судопроизводства. В том числе по делам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде, о прекращении или приостановлении экологически опасной деятельности, об оспаривании нормативных правовых актов, решений, действий, бездействия органов власти и должностных лиц в сфере экологии. А также по делам об административных правонарушениях в области охраны окружающей среды и по уголовным делам об экологических преступлениях.

В прошлом году суды России рассмотрели 87 тыс. дел этих категорий, при этом за последние 10 лет их количество выросло почти в три раза, сообщили Fishnews в пресс-службе ВС.

Президиум утвердил:

- обзор судебной практики по вопросам применения законодательства об охране окружающей среды, подготовленный судебными коллегиями по гражданским, административным делам и экономическим спорам Верховного суда;

- обзор практики применения судами положений главы 26 УК РФ об экологических преступлениях, подготовленный судебной коллегией по уголовным делам Верховного суда.

Так, согласно первому обзору, независимо от наличия разрешения на добычу водных биоресурсов и ведения добычи в пределах выделенных квот, использование запрещенного орудия лова является основанием для возмещения вреда, причиненного ВБР.

Там же разъясняется, что в случае умышленного причинения вреда окружающей среде имущественное положение виновного не может служить основанием для уменьшения размера ответственности.

Во втором документе, в частности, разъясняется: орудия, оборудование или иные средства совершения преступления, принадлежащие обвиняемому (осужденному), приобщенные к делу в качестве вещественных доказательств, могут быть конфискованы на основании пункта «г» части 1 статьи 104.1 УК РФ.

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