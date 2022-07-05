Индонезия готовится реформировать свое рыболовство

Власти Республики Индонезия намерены ввести квоты на промысел морских биоресурсов. По мнению некоторых экспертов, новая система может угрожать устойчивости запасов и доходам рыбаков, ведущих кустарный и традиционный лов.

Министерство морских дел и рыболовства Индонезии рассчитывает выпустить соответствующую директиву уже в июле — сразу после получения согласия администрации президента Джоко Видодо. Отчасти новая политика направлена на увеличение государственных доходов за счет рыболовства. По сообщению неназванного источника в министерстве, указ будет вступать в силу поэтапно в различных регионах страны, отмечает американский некоммерческий экологический портал Mongabay.

Опираясь на данные индонезийских СМИ, специалисты Mongabay делают вывод, что самым большим изменением станет введение общих допустимых уловов для всех направлений рыболовства, включая традиционный и кустарный промысел. Сейчас рыбаки могут осваивать столько, сколько пожелают — при условии, что совокупный вылов не превысит ОДУ для страны.

Согласно утечкам в прессу, промышленному рыболовству планируют передать 60% общего лимита, еще 20% — традиционному и кустарному лову, по 10% зарезервируют для научных исследований и рыбаков-любителей, сообщает корреспондент Fishnews.

Mongabay приводит мнения участников отрасли: новая система создаст угрозу устойчивости рыбных запасов страны, а также доходам рыбаков, ведущих кустарный и традиционный лов.

На промысле дикой рыбы в Индонезии занято около 2,7 миллиона человек. Большинство добытчиков являются мелкими операторами с судами вместимостью менее 10 тонн.

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