Флот обяжут строже следить за безопасностью в полярных водах

Международная морская организация (IMO, ИМО) разработала новые меры безопасности судов в арктических и антарктических акваториях. Требования касаются и рыбацкого флота.

С 21 по 30 июня в режиме видеоконференции прошла девятая сессия Подкомитета ИМО по мореплаванию, связи, поиску и спасанию (NCSR9). В работе приняла участие российская делегация.

«Подкомитет успешно завершил начатую в 2018 году работу по созданию комплекта требований по безопасности судов, на которые не распространяется Конвенция СОЛАС, эксплуатирующихся в арктических водах и районе Антарктики. Речь идет о грузовых судах валовой вместимостью от 300 до 500, рыболовных судах длиной 24 м и более и некоммерческих прогулочных яхтах валовой вместимостью 300 и более», — рассказали Fishnews в пресс-службе Минтранса РФ.

По данным министерства, разработанные и одобренные на сессии поправки к главе XIV Международной конвенции по охране человеческой жизни на море (СОЛАС) и Полярному кодексу включают требования по навигационному оборудованию, мерам по защите от обледенения, а также планированию рейсов.

Предполагается, что поправки вступят в силу 1 января 2026 г. после их принятия Комитетом по безопасности на море. При этом для существующих судов новые требования будут применяться с 1 января 2027 г.

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews