Партия опасного краба не добралась до столов

Во Владивостоке пограничники изъяли около 500 кг краба разных видов в нелегальном цеху. Отмечено, что деликатес варили в условиях полной антисанитарии.

Цех располагался в одном из лодочных гаражей в районе бухты Патрокл. «На момент осмотра помещения в нем кипела работа: действовали варочные чаны, готовая продукция охлаждалась на разделочном столе. На далеко идущие планы владельца подпольного предприятия указывали корзины со свежевыловленным крабом и множество пустой тары», — рассказали Fishnews в пресс-службе Погрануправления ФСБ России по Приморскому краю.

По данным правоохранителей, изъято около 1 тыс. особей краба без документов, общая рыночная стоимость товара может превышать 500 тыс. рублей. Проводится разбирательство.

«Такая продукция, как правило, реализуется через многочисленные объявления в сети интернет, либо из автомобилей с рукописными объявлениями «Парной краб». Отведав такой деликатес, с большой долей вероятности можно оказаться на больничной койке», — предостерегли в погрануправлении.

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