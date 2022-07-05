Участки Северной Двины распределяют среди промысловиков

В Архангельской области объявлен конкурс на 22 участка под промышленное рыболовство на реке Северная Двина. Заявки принимаются до 4 августа.

Организатор торгов — областное министерство агропромышленного комплекса и торговли, сообщает корреспондент Fishnews. Согласно конкурсной документации, участки площадью от 63,8 до 603 га расположены в границах Красноборского, Приморского, Котласского и Холмогорского районов.

Объекты промысла — окунь, судак, плотва, язь, лещ, щука, налим, сиг, хариус европейский, минога тихоокеанская (японская). На одном из участков возможно попадание речной камбалы.

Одним из критериев оценки заявок станет предложенная плата за участок. Стартовые цены лотов — от 200 рублей до 1,9 тыс. рублей. Остальные критерии — средневзвешенные показатели освоения квот и производства рыбной продукции на береговых объектах, а также численность работающих у заявителя человек за последние четыре года.

Процедура вскрытия конвертов с предложениями запланирована на 5 августа в Архангельске. Участки предоставляются на 20 лет.

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