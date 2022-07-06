Проблемы с пунктами пропуска рассмотрит Совет Безопасности

Секретарь Совбеза Николай Патрушев и вице-премьер — полпред президента в ДФО Юрий Трутнев провели совещание по актуальным вопросам национальной безопасности на Дальнем Востоке. Была отмечена сложная ситуация на пограничных переходах.

Выездное совещание прошло в Хабаровске, участие приняли главы дальневосточных регионов, представители федеральных министерств и ведомств, сообщили Fishnews в пресс-службе полпредства. Одним из вопросов стало развитие, обустройство и техническое оснащение пунктов пропуска.

«В настоящее время на территории округа только девять из 80 пунктов пропуска соответствуют нормативным требованиям. Их неудовлетворительное состояние является сдерживающим фактором в развитии внешнеторговой деятельности и экономики Дальнего Востока. Большинство пунктов построены более 20 лет назад и не подвергались ремонту и модернизации. Подобную ситуацию надо исправить», — цитирует Николая Патрушева пресс-служба правительства Приморья.

Сложную ситуацию на пограничных переходах подтвердил и Юрий Трутнев в своем выступлении.

«Из 80 пунктов пропуска на Дальнем Востоке функционируют 58, почти все находятся в ненормативном состоянии. Более 80% грузопотока проходит через 12 пунктов пропуска, реконструкция которых является приоритетной. На их модернизацию и техническое оснащение деньги Минтрансу выделены, тем не менее по целому ряду пунктов сроки строительства постоянно переносятся», — рассказал вице-премьер — полпред.

Он привел примеры: по автомобильному пункту пропуска «Пограничный» работы ведутся с 2011 г. — одиннадцать лет. Планируемый срок завершения — четвертый квартал 2024 г. По морскому пункту пропуска «Находка» работы также ведутся с 2011 года, планируемый срок завершения — четвертый квартал 2023 г. На сегодняшний день контракты расторгнуты и новые не заключены. По АПП «Полтавка» плановый срок завершения строительства — 2024 г. Перенос на четвертый квартал 2026 г.

«Я могу этот список продолжать. Он достаточно длинный. Но мне кажется, достаточно сказать, что в 27 пунктах пропуска по девяти расторгнуты договоры, что характеризует качество управления строительством со стороны Министерства транспорта. Здесь надо наводить порядок», — заявил Юрий Трутнев.

По его мнению, решение вопросов транспортировки экспортоориентированных грузов сегодня является важнейшей задачей для развития экономики страны. Оно обеспечит устойчивость в условиях санкционного давления, подчеркнул заместитель председателя правительства — полномочный представитель президента в ДФО.

По информации пресс-службы правительства Приморья, Николай Патрушев обещал, что результаты совещания будут учтены при подготовке к оперативному совещанию Совета Безопасности. мероприятие посвятят вопросам развития, обустройства и технического оснащения пунктов пропуска через государственную границу.

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