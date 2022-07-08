Роскачество отметило улучшение по лососевым консервам

АНО «Российская система качества» (Роскачество) исследовала консервы из лососей. Все проверенные продукты признали безопасными, хотя у 40% брендов выявили различные нарушения и несоответствия.

Результаты исследования опубликованы на сайте организации, сообщает корреспондент Fishnews. Это второе исследование натуральных консервов из лососевых рыб. В 2018 г. Роскачество изучило консервы из кижуча, нерки, кеты и горбуши 23 торговых марок. Теперь объектом исследования стали консервы 20 брендов — из горбуши, кижуча и нерки. При этом товары девяти ТМ изучили повторно, чтобы понять динамику изменения качества и безопасности.

В результате исследователи сделали вывод, что в 2022 г. по сравнению с 2018 г. продукция стала лучше по показателям качества и безопасности. Консервы четырех торговых марок признаны высококачественными и могут претендовать на российский Знак качества, а в 2018 г. таких не было.

Кроме того, в 2022 г. не выявлено видовой подмены, то есть в банках та рыба, которая заявлена на упаковке. В 2018 г. в продукции трех ТМ кижуч и нерка были заменены более дешевой горбушей. Также в 2022 г. у экспертов возникло меньше замечаний к вкусу, запаху и консистенции рыбных консервов.

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