Рыбные лимиты в Башкирии выставили на продажу

В Республике Башкортостан на аукцион отправили 20 долей квот на промышленный вылов леща, судака, щуки и сома. Заявки принимаются до 8 августа.

Торги организует Средневолжское теруправление Росрыболовства, сообщает корреспондент Fishnews. Согласно аукционной документации, квоты предоставляются на Нижнекамском водохранилище, а также на озерах и реках республики.

Физические объемы, по распределению 2022 г., — от 10 кг до 1,5 тонны. Стартовые цены лотов — от 150 рублей до 17,6 тыс. рублей.

Торги планируют провести 17 и 18 августа в Самаре. Квоты предоставляются на 15 лет.

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