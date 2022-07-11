Ямальский заказник реорганизуют под газопровод

В ЯНАО планируют провести реорганизацию морского и прибрежного заказника «Ямальский» для размещения объектов магистрального газопровода. Решение об уменьшении территории ООПТ региональное правительство приняло в прошлом году.

Объявление о проведении маркетинговых исследований на выполнение работ по реорганизации государственного природного заказника регионального значения «Ямальский» размещено на сайте Единой информационной системы в сфере закупок. Заказчик — ООО «Газпром проектирование», сообщает корреспондент Fishnews.

«Ямальский» предназначен для сохранения и восстановления редких и исчезающих видов животных. Ихтиофауна заказника представлена 32 видами рыб, в том числе муксуном и арктическим гольцом.

Постановление об изменении границ ООПТ было принято 18 мая 2021 г. правительством Ямало-Ненецкого автономного округа. Согласно этим изменениям, площадь заказника уменьшена с 4,1 млн га до 3,8 млн га.

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