На Амуре закрывается промысел корюшки
В бассейне реки Амур Хабаровского края до 31 декабря текущего года закроется промышленное рыболовство малоротой корюшки. Соответствующий приказ издал Минсельхоз России.
Документ зарегистрирован в Минюсте и вступит в силу 19 июля (по истечении 10 дняй с даты официального опубликования, сообщает корреспондент Fishnews.
Контролировать исполнение приказа будет замминистра сельского хозяйства Максим Увайдов.
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