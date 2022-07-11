На Амуре закрывается промысел корюшки

В бассейне реки Амур Хабаровского края до 31 декабря текущего года закроется промышленное рыболовство малоротой корюшки. Соответствующий приказ издал Минсельхоз России.

Документ зарегистрирован в Минюсте и вступит в силу 19 июля (по истечении 10 дняй с даты официального опубликования, сообщает корреспондент Fishnews.

Контролировать исполнение приказа будет замминистра сельского хозяйства Максим Увайдов.

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