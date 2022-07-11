Рыбаки-кустари Филиппин добиваются протекционизма

Национальная федерация организаций мелких рыбаков Филиппин (Pamalakaya) призвала нового президента изменить экономическую политику для отрасли. В частности, главу государства просят отказаться от импорта рыбы и взять курс на поддержку местных производителей.

Новый президент Фердинанд Маркос-младший (Ferdinand Marcos Jr.), в народе прозванный Бонгбонгом Маркосом (Bongbong Marcos), принял присягу 30 июня. По совместительству Бонгбонг Маркос возглавляет Министерство сельского хозяйства Филиппин, сообщает корреспондент Fishnews.

«Мы ожидаем, что новый министр сельского хозяйства полностью откажется от обременительных схем по либерализации импорта. Вместо этого он должен направить политику на укрепление местного производства за счет оказания достаточной государственной помощи нашим рыбакам и фермерам, особенно в критические периоды», — цитирует заявление официального представителя Pamalakaya Роннела Арамбуло (Ronnel Arambulo) филиппинский новостной портал Inquirer.net.

Представитель федерации рыбаков-кустарей также отметил, что стихийные бедствия негативно отразились на заработках рыбаков. Главным же препятствием для развития национального промысла, по мнению Pamalakaya, стал масштабный китайский промысел в Западно-Филиппинском море. Рыбаков Филиппин путем запугивания заставили отказаться от лова в традиционных для них районах, заявил Роннел Арамбуло.

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