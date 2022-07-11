В Дагестане восстанавливают популяцию русского осетра

Рыбные запасы Каспийского моря пополнили 200 тыс. мальков русского осетра, выращенных на Мехтебском рыбоводном заводе в Дагестане. Искусственное воспроизводство помогает сохранить популяции осетровых, лишенные прохода к естественным нерестилищам на реках Терек и Сулак.

Специалисты Терско-Каспийского филиала Главрыбвода устроили 5 июля «выпускной» для молоди русского осетра. Крошечные рыбки, весом буквально по 2–3 грамма, отправились в рыбоходные каналы, которые ведут в Сулакскую бухту и дальше в открытое море. Мальков вырастили по госзаданию на Мехтебском рыбоводном заводе, который наряду с еще четырьмя предприятиями входит в состав филиала. В выпускных мероприятиях приняли участие зампред правительства Дагестана Нариман Абдулмуталибов, руководитель Северо-Кавказского теруправления Росрыболовства Магомед Джафаров, представители республиканского комитета по рыбному хозяйству, ветслужбы и других ведомств.

Как рассказали Fishnews в филиале, пополнением запасов русского осетра завод занимается уже четвертый год — в соответствии с рекомендациями отраслевой науки. После запуска гидроэлектростанций и гидроузлов на реках Терек и Сулак рыба фактически потеряла возможность проходить к естественным нерестилищам в этих водоемах. В результате осетровые терской и сулакской популяций оказались на грани уничтожения. Искусственное воспроизводство позволило начать восстановление этих запасов.

По словам начальника Терско-Каспийского филиала Арипа Абдулаева, ежегодная прибавка в 200 тыс. экземпляров обеспечивает пополнение стад осетровых, что подтверждается данными мониторинга. Северо-Кавказское ТУ Росрыболовства также отмечает прирост численности сеголеток русского осетра в Северном Каспии в последние годы.

«Растет доля особей от двух до пяти лет, это говорит о пополнении запасов в целом. Доказывают это также наблюдения пользователей водных биоресурсов и контролирующих органов. Все чаще встречаются чалбыши (молодые особи осетровых размером 40–50 см — прим. ред.)», — добавил Магомед Джафаров.

Количество молоди, которое филиал выпускает в рамках госзадания в акваторию Каспийского моря, позволяет рассчитывать на возврат, правда, спустя 10–12 лет, более 3 тыс. взрослых осетров. Кроме того, рыбоводный завод продолжает формировать собственное ремонтно-маточное стадо осетровых видов рыб.

«В среднем выживаемость молоди в естественной среде достигает 1%, но у нас в Дагестане благоприятные природно-климатические условия, будем надеяться, что процент будет выше», — прокомментировал выпуск Нариман Абдулмуталибов. По его словам, главной задачей является восполнение экологического и природного рыбного баланса.

Фотографии предоставлены пресс-службой правительства Республики Дагестан.

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