Востоку Сахалина прописали сроки промысла лососей

Региональная комиссия по регулированию добычи анадромных видов рыб установила сроки промышленного вылова горбуши и кеты на двух участках Восточно-Сахалинской подзоны.

На участке от мыса Соймонова до мыса Анива промысел стартует с 20 июля, сообщает корреспондент Fishnews. При этом оговаривается, что на участке мыс Свободный — мыс Анива добыча тихоокеанских лососей начинается с 1 августа.

На территории от мыса Анива до мыса Крильон осваивать горбушу и кету можно будет с 1 августа.

Согласно протоколу заседания комиссии, на всех этих участках промысел горбуши и кеты планируется закрыть 31 августа. Однако возможна корректировка в зависимости от фактических подходов.

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