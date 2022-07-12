ВНИРО рассказал о ходе путины

К 10 июля на Дальнем Востоке добыто 34,4 тыс. тонн тихоокеанских лососей (+27% к уровню прошлого года), сообщает Всероссийский НИИ рыбного хозяйства и океанографии. Основным объектом промысла в отчетный период оставалась нерка.

Вылов нерки составил 13,5 тыс. тонн, это в 1,8 раза больше, чем на 10 июля 2021 г., рассказали Fishnews в пресс-службе ВНИРО. Ученые отмечают завершение массового хода ранней нерки в реку Камчатку и начало подходов поздней нерки, которые находятся выше среднемноголетних значений. Общий вылов нерки в Петропавловско-Командорской подзоне ожидается на уровне 14 тыс. тонн. Промысел этого лосося в Карагинской подзоне начался раньше, чем в предыдущие годы, интенсивность вылова на среднемноголетнем уровне.

На Чукотке в связи с ранним открытием устья, соединяющего реки Майныян и Пильгын с Беринговым морем, добыча нерки тоже стартовала раньше обычного. Наблюдаются высокие подходы лосося — в предшествующие годы таких не фиксировали, обратили внимание специалисты.

Горбуши освоено 17,3 тыс. тонн — в 2,7 раза больше, чем в цикличном году. Основными районами промысла являются Восточная Камчатка (Карагинская подзона — 14,4 тыс. тонн, вылов превышает среднемноголетний уровень).

В Магаданской области наблюдается аналогичная картина: высокие подходы горбуши за счет Гижигинской губы.

Ранние подходы этого лосося отмечаются и в Хабаровском крае. Что касается япономорской горбуши, то основной ход закончен, вылов в нынешнем году будет ниже 2020 г., сообщили ученые.

Кеты поймали 3,2 тыс. тонн, результат выше уровня 2021 г. почти в два раза. Основные уловы приходятся на Восточную Камчатку. В Карагинской подзоне подходы, как и у других видов лососей, отмечены раньше, чем в предыдущие годы. Вылов кеты там достиг 1,9 тыс. тонн, что соответствует среднемноголетнему уровню.

В Магаданской области освоение кеты пока ниже среднемноголетних данных.

Уловы симы в совокупности составили 38 тонн, это почти в 8 раз больше показателя на отчетную дату 2021 г. Основные объемы добычи приходятся на Приморский край, где подходы превышают среднемноголетний уровень.

Чавычи добыто 400 тонн (+29% к уровню 2021 г.). Основной вылов приходится на Петропавловско-Командорскую подзону — 337 тонн.

Основным районом промысла тихоокеанских лососей остается Камчатка, где уже освоили 30,2 тыс. тонн. Большая часть добычи приходится на восток края — там зафиксирована прибавка в 1,3 раза.

Второе место делят между собой Сахалинская область и Хабаровский край — там добыто по 1,4 тыс. тонн.

В Сахалинской области основным районом промысла являются Северные Курилы. Региональный вылов отстает от уровня прошлого года в 1,5 раза.

В Хабаровском крае лов ведется преимущественно на северо-западном побережье Охотского моря. Освоение в 10 раз превышает вылов 2021 г. на текущую дату и в 1,5 раза отстает от уровня 2020 г. за счет низких объемов япономорской горбуши.

Вылов лососей на Чукотке в 5 раз больше показателя за аналогичный период прошлого года. В Приморском крае добыча в 10 раз выше уровня 2021 г. и в 1,5 раза ниже уровня 2020 г.

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