Рыбоводов приглашают на озера Якутии

В Республике Саха (Якутия) на аукцион выставили 31 озерный участок для пастбищной аквакультуры. Заявки принимаются до 8 августа.

Торги организует Восточно-Сибирское теруправление Росрыболовства, сообщает корреспондент Fishnews. Согласно аукционной документации, участки расположены в границах Намского, Усть-Янского, Вилюйского, Кобяйского, Усть-Алданского и Нюрбинского районов. Некоторые участки ранее выставлялись на торги.

Площадь РВУ составляет от 2 до 271,4 га, стартовые цены лотов — от 1,6 тыс. до 217,1 тыс. рублей.

Торги предполагается провести 1 сентября в Якутске. Участки предоставляются на 25 лет на условиях обособленного и совместного водопользования.

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