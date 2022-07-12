К инструментарию инвестквот хотят добавить лизинг

Депутаты Приморского края предложили коллегам из Госдумы рассмотреть законодательную инициативу, позволяющую участникам программы инвестиционных квот использовать инструмент лизинга.

Поправки, предложенные Заксобранием Приморья, размещены в Системе обеспечения законодательной деятельности, сообщает корреспондент Fishnews.

Сейчас федеральный закон о рыболовстве не позволяет использовать механизмы лизинга для программы инвестквот. По действующим нормам, основанием для досрочного расторжения договора на долю инвестквоты является переход права на объект инвестиций от лица, с которым заключен договор, путем отчуждения.

Предлагается сделать исключение для случаев перехода права собственности на объект инвестиций (то есть на судно или береговой завод) от лица, с которым заключен договор на долю квоты, к лизинговой компании. Условием, согласно законопроекту, будет одновременное заключение договора лизинга объекта инвестиций с этой лизинговой компанией.

Внесение изменений направлено на расширение возможностей инвесторов, отмечено в пояснительной записке к проекту закона.

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