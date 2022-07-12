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Африканский рыбак. Фото с портала Shutterstock

Ученые видят перспективы у рыбного хозяйства Африки

У африканской рыбной отрасли есть огромный потенциал, считают исследователи из Портсмутского университета. По их мнению, нарастить производство рыбопродукции поможет восстановление экосистем, а также развитие промысла, переработки и марикультуры.

Данные исследования опубликовал австралийский некоммерческий портал The Conversation. Отмечено, что Африка ежегодно производит 7 млн тонн морской рыбы. В последние годы добыча значительно выросла — благодаря улучшению ситуации с промыслом в западной части континента и прекращению пиратства у берегов Сомали в Индийском океане.

Однако рост предложения не поспевает за спросом. К 2030 г. население Африки может перешагнуть рубеж в 1,7 млрд человек, а к 2050 г. — вырасти до 2,5 млрд человек. Сейчас потребление рыбы там достигает 7,5 кг на душу населения в год. Исходя из этих данных, потребность африканцев в рыбе к 2030 г. достигнет 13 млн тонн, а к 2050 г. — до 19 млн тонн.

Для покрытия возникающего дефицита требуется ряд изменений — их предложили специалисты Портсмутского университета. При поддержке Африканского центра природных ресурсов Африканского банка развития ученые оценили потенциал развития рыболовства и аквакультуры региона, сообщает корреспондент Fishnews.

Согласно выполненному анализу, восстановление экосистем может увеличить производство рыбы на 50-60%, добавив 9-10,5 млн тонн к 2050 г. Отмечено, что этот показатель может быть превышен — за счет более точной оценки экосистем, повышения роли морских охраняемых районов в управлении рыболовством, улучшения морского пространственного планирования.

Кроме того, считают ученые, совершенствование методов промысла и обработки уловов потенциально может обеспечить дополнительные 1,5-2 млн тонн рыбо- и морепродукции к 2030 г. Еще от 2 до 4 млн тонн может дать масштабное развитие марикультуры. А копчение и вяление рыбы поможет сократить потери, которые сейчас достигают 35% от всего вылова.

Главный вывод исследования заключается в том, что, несмотря на все трудности, с которыми сталкивается африканская рыбная отрасль, есть огромный потенциал для повышения ее продуктивности. Также исследователи видят перспективы для улучшения состояния прибрежной и морской среды, создания новых рабочих мест.

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