Вышел приказ по мерам регулирования на лососевую путину

Минсельхоз выпустил приказ по ограничениям добычи тихоокеанских лососей на 2022 г. Такие приказы — решения, которые принимаются на путины конкретных лет.

Ограничения добычи тихоокеанских лососей на нынешний год установлены приказом Министерства сельского хозяйства РФ от 22 июня 2022 г. № 382. Документ вступит в силу с 23 июля, сообщает корреспондент Fishnews.

Дополнительные меры регулирования на путину предусмотрены для промышленного рыболовства на Камчатке, промышленного и традиционного лова в бассейне Амура, промышленного лова в Сахалинской области, любительского лова в Приморском крае.

Текст приказа Минсельхоза смотрите в прикрепленном файле.

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