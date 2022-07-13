Новые корма опробовали на лососевой молоди

На лососевых рыбоводных заводах Сахалина прошли испытания экспериментальных кормов для молоди, разработанных ВНИРО. Ученые готовятся передать рецептуру для производства в промышленных масштабах.

Экспериментальную партию изготовили сотрудники отдела кормов и кормовых компонентов департамента аквакультуры ВНИРО совместно со специалистами филиала по пресноводному рыбному хозяйству (ВНИИПРХ). Это тонна экструдированных стартовых комбикормов для молоди кеты с использованием различных источников низкомолекулярного белка, сообщили Fishnews в пресс-службе головного института.

Испытания проходили на лососевых рыбоводных заводах Сахалинского филиала Главрыбвода. В эксперименте участвовали 2 млн молоди кеты.

Начальник отдела кормов и кормовых компонентов ВНИРО Роман Артемов и ведущий научный сотрудник Максим Арнаутов посетили три предприятия (Адо-Тымовский, Побединский и Сокольниковский заводы) и собрали данные по результатам испытаний.

Анализ показал, что применение опытных комбикормов способствовало высоким темпам роста, а средняя масса особей в конце эксперимента превышала 850 мг, что соответствует нормативным показателям. Наилучшие темпы роста и выживаемость были отмечены при использовании корма с добавлением белков микробного синтеза.

Сейчас ученые готовятся передать разработанную рецептуру в комбикормовую промышленность.

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