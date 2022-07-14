За нарушения валютного законодательства пересмотрели наказания

В Кодекс об административных правонарушениях внесли изменения по ответственности в валютной сфере. Поправки приняты в том числе в связи с ограничениями, которые вводятся зарубежными странами.

Изменения вносятся в статью 15.25 КоАП в соответствии с федеральным законом от 13 июля 2022 г. № 235. Смягчена административная ответственность за ряд нарушений валютного законодательства, сообщили Fishnews в пресс-службе президента. Устраняется неравный подход в определении размера санкций за аналогичные административные правонарушения для отдельных субъектов правоотношений в валютной сфере, уточняется в материалах Совета Федерации.

По новому закону, административная ответственность за ряд нарушений в валютной сфере не применяется к резиденту, если требования не выполнены из-за ограничений, введенных в отношении российских граждан или юрлиц иностранными государствами, государственными объединениями и (или) союзами. Это положение распространяется на правоотношения, возникшие в период с 23 февраля по 31 декабря 2022 г.

Со дня вступления нового закона в силу должно прекратиться рассмотрение дел об отдельных нарушениях валютного законодательства, если такие дела находятся в производстве. Также не подлежат исполнению неисполненные постановления о наложении административных наказаний, если требование валютного законодательства не выполнено в период с 23 февраля в связи с иностранными ограничениями.

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