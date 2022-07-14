РЖД зафиксировали рост контейнерных перевозок рыбы из Приморья на 45%

С начала года по железной дороге из Приморского края отправилось более 354 тыс. тонн рыбной продукции (+30% к показателю за аналогичный период прошлого года). Главным образом эти объемы перевозились в контейнерах.

В июне по железной дороге из Приморского края ушло 66 тыс. тонн рыбной продукции (+30% к показателю за аналогичный период прошлого года), сообщили Fishnews в пресс-службе Дальневосточных железных дорог. Основной объем рыбной продукции отгружен в адрес грузополучателей Московской области (18,1 тыс. тонн), Урала (15,3 тыс. тонн) и Сибири (16,8 тыс. тонн).

Всего с начала 2022 г. отправлено 354,6 тыс. тонн рыбной продукции (+19,6% к аналогичному периоду прошлого года). При этом перевозка морепродуктов в контейнерах составила 265,9 тыс. тонн (+45,1%).

Экспортные отправки рыбы с железнодорожных станций Приморья в июне текущего года составили 13,2 тыс. тонн. Из них в Китай отправлено 12,4 тыс. тонн.

Общий объем экспортных перевозок морепродуктов по железной дороге с начала 2022 г. составил 90,2 тыс. тонн.

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews