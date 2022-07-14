Промысловикам предлагают купить квоты Ладожского и Онежского озер

На аукцион выставлены доли квот на промышленный лов судака и сига в Ладожском и Онежском озерах в границах Ленинградской области. Заявки принимаются до 12 августа.

Торги организует Северо-Западное теруправление Росрыболовства, сообщает корреспондент Fishnews. Согласно аукционной документации, к реализации предложено 15 лотов. Это шесть долей квоты на вылов судака в Ладожском озере (суммарно более 31%), шесть долей — сига в Ладожском озере (вместе более 26%), а также две доли квоты добычи судака в Онежском озере (в общей сложности 100%) и одна доля — сига в Онежском озере (100%).

Стартовые цены лотов — от 86 рублей до 251 тыс. рублей. Квоты закрепляются до 31 декабря 2033 г. Аукцион планируют провести 31 августа в Санкт-Петербурге.

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