Рыбаков Южной Кореи поддержит отраслевой банк

В Южной Корее специализированный отраслевой банк расширил меры поддержки рыбопромышленных предприятий. В связи с кризисом финансовое учреждение начало предоставлять дополнительные средства для пополнения оборотного капитала и снизило процентную ставку.

Эти меры банк «Сухёп» (Sh수협은행, Suhyup Bank) Национальной федерации рыболовецких кооперативов (수협, National Federation of Fisheries Cooperatives, NFFC) принял по согласованию с Министерством морских дел и рыболовства Республики Корея и другими ведомствами, отмечает информагентство «Рёнхап».

К концу июня банк направил 4,35 трлн вон (3,2 млрд долларов) в фонды политики в области рыболовства и еще 2,92 трлн вон (2,2 млрд долларов) — в фонды для членов профсоюза рыбаков. Кроме того, еще 100 млрд вон (76 млн долларов) переданы рыбакам в качестве операционных средств, а фиксированная процентная ставка снижена на 1%, сообщает корреспондент Fishnews.

Сейчас поддержка осуществляется по таким направлениям, как дополнительное продление срока погашения обязательств при заключении соглашения о повторном кредитовании на операционные расходы; отсрочка на год погашения кредита на покупку комбикормов; увеличение лимита в рамках фонда по обеспечению кредитоспособности представителям сельского, лесного и рыбного хозяйства в случае стихийных бедствий. Банк также увеличил негарантированный кредитный лимит Фонда сохранения безнадежных долгов (он позволяет наследникам рыбаков, находящихся в сложной ситуации, не платить по долгам их родителей).

Руководство «Сухёп» ожидает, что во второй половине года цены на топливо и другие товары останутся на высоком уровне. Банк заявляет о готовности продолжать поддержку рыбной отрасли.

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