Инвесторам на Дальнем Востоке и в Арктике расширили доступ к льготным кредитам

Правительство убрало ряд требований к инвестиционным проектам на Дальнем Востоке и в Арктике для получения льготного финансирования. Решение поможет обеспечить работу в условиях санкций, заявили в пресс-службе кабмина.

Механизм поддержки инвестпроектов на Дальнем Востоке и в Арктической зоне был предусмотрен постановлением правительства от 4 мая 2022 г. № 811. Субсидируется процентная ставка по кредитам на реализацию таких проектов.

При этом были установлены требования к общему размеру инвестиций — 1 млрд рублей, и к количеству рабочих мест — более 250. Теперь эти условия исключаются, рассказали Fishnews в пресс-службе правительства.

Ставка субсидирования зависит от ключевой ставки ЦБ. Действующий механизм компенсации в нынешних условиях позволит снизить ставки для предпринимателей на 6,75%. Таким образом, льготная ставка для них будет начинаться от 2% годовых.

Льготные кредиты выдаются на создание инфраструктуры и производственных мощностей в различных отраслях. В приоритете — промышленность, транспорт, энергетика и поддержка других проектов, запущенных на территориях опережающего развития, отметили в пресс-службе.

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