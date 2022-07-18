Марокко наращивает производство рыбопродукции

В Марокко за первое полугодие стоимость произведенной из водных биоресурсов продукции достигла порядка 500 млн долларов. В королевстве считают, что эффективность национальной рыбной отрасли растет.

Согласно отчету Национального портового управления Марокко, порты страны произвели более 645 тыс. тонн коммерческой рыбной продукции за первые шесть месяцев 2022 г. Это на 21% больше, чем за аналогичный период 2021 г. Общая стоимость товаров составила почти 5 млрд марокканских дирхамов (около 500 млн долларов), что на 7% выше прошлогоднего уровня.

Королевство демонстрирует рост производительности и стоимости продукции рыбной отрасли, отмечает марокканское англоязычное издание Morocco World News. Оно отмечает, что прибавка зафиксирована на фоне глобального кризиса, затронувшего некоторые из крупнейших мировых портов и производителей

Как сообщает корреспондент Fishnews, в 2020 г. Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО) поставила Марокко на первое место в Африке по размеру рыбной отрасли. По данным ФАО, за 2020 г. страна произвела 1,36 млн тонн продукции из водных биоресурсов.

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